Апеляційний суд залишив Ігоря Мазепу під вартою, але заставу зменшив у 16 разів

Київський апеляційний суд розгляну скаргу захисту директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи і залишив його під вартою, але суттєво зменшив розмір застави. Про це стало відомо у вівторок, 23 січня.

"Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 млн гривень. Заяви про взяття на поруки відмовити", – заявив головуючий суддя за підсумком розгляду скарги.

Під час судового засідання адвокат бізнесмена долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки.

Водночас прокурор вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначити її в розмірі 700 млн гривень.

Нагадаємо, минулого тижня Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон. Його підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані споруди Київської ГЕС. Також в різних регіонах України були затримані ще три учасники організації, у тому числі брат Мазепи.

ДБР пропонувало призначити Ігорю Мазепі заставу розміром 700 млн гривень. Проте суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 млн гривень. А апеляційний суд зменшив заставу до 21 мільйона гривень. Дуже цікаві цифри.

UPD На момент написання інформації бізнесмен вже вийшов із СІЗО.

Раніше стало відомо, що на Чернігівщині згорів заміський будинок Ігоря Мазепи. На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело6 Кореспондент