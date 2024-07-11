Що сказали американські політики про Україну на саміті НАТО

11 липня - завершальний день ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Що саме приніс саміт Україні, яка третій рік відбиває повномасштабну російську агресію? Голос Америки зібрав заяви американських політиків на саміті.

Створення «мосту до членства» України в НАТО – суттєвий результат саміту, – наголошує старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер в інтервʼю Голосу Америки.

За його очікуваннями, «українці будуть задоволені результатами саміту».

«Ми завжди виступали за те, що майбутнє України – у НАТО. Питання у тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоби Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети – членства в Альянсі. І те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається – ми надаємо цей «міст до членства» Україні», – сказав Майкл Карпентер.

За словами старшого директора з питань Європи Ради національної безпеки США, на практиці «міст до членства» України в НАТО означає, що НАТО створює ціле нове командування у Вісбадені у Німеччині для підтримки України у навчанні, координації, оснащенні, логістиці, розвитку військ.

Також Карпентер сказав, що є довгострокові фінансові зобов’язання партнерів по НАТО.

«Тут є і політичний компонент, який включає розміщення високопоставленого цивільного представника в Києві для управління інституційним оборонним процесом, поки Україна не стане членом НАТО», – пояснив посадовець Білого дому.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав про «неймовірно потужний пакет» для України, який побудує «міцний міст» для членства України в НАТО.

Держсекретар наголосив, що нещодавно підписані безпекові угоди з Україною США та іншими партнерами означають, що ці країни зобов'язалися на довгострокову перспективу допомогти Україні збудувати оборонну спроможність, що дасть їй можливість стримувати Росію.

«Це посилає найсильніший меседж президенту Росії Володимиру Путіну, що він не протримається довше, ніж Україна, він не протримається довше, ніж партнери України», – сказав Блінкен.

В заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня, зазначено, що західні країни спільно надають Україні такі системи протиповітряної оборони:

додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії

компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot

додаткову систему SAMP-T від Італії

Президент США Джо Байден заявив 9 липня у перший день саміту НАТО у Вашингтоні, що у той час, як Росія прагне «стерти Україну з лиця землі», він переконаний, що Росія не переможе.

«Україна може і зупинить Путіна, особливо з нашою повною колективною підтримкою. Вони мають нашу повну підтримку», – сказав Байден у перший день саміту НАТО у США 9 липня.

Байден також додав, що сьогодні НАТО «сильніше, ніж будь-коли у своїй історії».

«Коли почалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною. Сьогодні це, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною. Росія не переможе. Україна переможе», – наголосив президент США.

Зеленський на полях саміту зустрівся із Майком Джонсоном і сенаторами

Президент України Володимир Зеленський подякував союзникам за підтримку, але урочисту церемонію, що ознаменувала початок ювілейного саміту, – пропустив.

Зеленський зустрівся із спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном і обговорив ключові аспекти українсько-американської співпраці, а саме прогрес України на шляху до членства в ЄС і НАТО, економічну стабільність та необхідність подальшої бюджетної підтримки США у боротьбі з повномасштабною агресією рф, а також знаття обмежень на завдання ударів американською зброєю по Росії.

Джонсон, відповідаючи на запитання журналістів, зокрема сказав, що він є прихильником зняття обмежень.

Також Володимир Зеленський провів зустрічі з американськими сенаторами в рамках саміту НАТО у Вашингтоні – про це він повідомив 10 липня.

Делегацію очолили лідери демократів і республіканців у верхній палаті Конгресу Чак Шумер і Мітч Макконнелл.

«Обговорили ситуацію на полі бою, американську оборонну підтримку. Розповів про посилення ракетного терору з боку Росії проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури», – написав Зеленський у своїх соцмережах.

Президент України подякував обом палатам Конгресу, обом партіям, президенту й народу США за підтримку України.

Нагшадаємо, 9-11 липня у Вашингтоні проходить саміт НАТО. Питання стримування агресії Росії і підтримки України є одними із головних на ювілейному зібранні, яке Альянс проводить у 75-й рік від свого створення.

Зеленський після прибуття до Вашингтону повідомив, що у фокусі роботи України на саміті буде отримання систем протиповітряної оборони, літаків та гарантій безпеки.

Джерело: Радіо Свобода