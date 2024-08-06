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Скандал / Корупція

МОЗ скасував тендери на відновлення дитячої лікарні Охматдит

19:44, 06 сер 2024
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Міністерство охорони здоров'я України скасувало тендери, згідно з якими планувалося витратити 14 млн гривень на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд у рамках відновлення дитячої лікарні Охматдит. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ в понеділок, 5 серпня.

У відомстві нагадали, що минулого тижня було ухвалено рішення провести новий тендер на ремонтні роботи в Охматдиті. При цьому жодних договорів за результатами тендеру, який оголосив БФ Охматдит, підписано не було.

"Також поки що не витрачено жодної копійки із зібраної на відновлення Охматдиту суми коштів", - зазначили в МОЗ.

Таким чином, як додали у відомстві, оскільки було скасовано тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери:

на послуги з технагляду за відновленням лікарні (5 215 000 гривень);
на інженерно-консультаційні послуги (9 350 000 гривень).

"Договори в рамках цих конкурсів не підписані і не підписуватимуться", - зазначили в міністерстві.

Для відновлення Охматдиту буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.

Нагадаємо, навколо відновлення Охматдиту після ракетного удару Росії 8 липня розгорівся скандал. Благодійний фонд Охматдит обрав переможцем тендеру маловідому компанію, яка має одні з найдорожчих цін на ремонт. На скандал відреагували у МОЗ і лікарні. Було вирішено провести новий тендер.

Джерело: Кореспондент


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