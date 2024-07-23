Угорщина шантажує Україну і Євросоюз через припинення транзиту російської нафти

Угорщина продовжуватиме блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в межах Європейського фонду миру, допоки Київ не відновить постачання російської нафти. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто в інтерв'ю ATV Híradó у вівторок, 23 липня.

Він зазначив, що нині енергопостачання Угорщини та Словаччини перебуває під загрозою, оскільки 33% і 40-45% їх імпорту сирої нафти припадає на російську компанію Лукойл.

Сіярто наголосив, що в угоді про асоціацію між ЄС та Україною чітко зазначено, що Київ не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн Євросоюзу.

"Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання? Я вважаю, що тут кристально чиста ситуація, і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти Лукойлу через Україну", - зазначив глава МЗС.

Сійярто наголосив, що доки питання постачання нафти не буде вирішено Україною, Угорщина блокуватиме виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Він вважає, що ситуація кристально чиста, і Єврокомісія повинна чинити тиск на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти "Лукойлу" через Україну. Цей крок Угорщини додає напруженості у відносинах між ЄС та Україною, оскільки Європейський фонд миру є важливим джерелом фінансування військової допомоги для України у її боротьбі з російською агресією.

Сьогодні стало відомо, що Росія наразі начебто здійснює постачання нафти до Угорщини та Словаччини, прокоментував віцепрем’єр РФ Олександр Новак ситуацію з припиненням постачань компанією ЛУКОЙЛ через південну гілку нафтопроводу Дружба.

Раніше зазначалося, що російський Лукойл припинив транспортування нафти в Угорщину.

Згодом повідомлялося, що Угорщині загрожує паливна криза після того, як Україна ввела часткову заборону на транзит російської нафти через свою територію.

Джерело: Кореспондент