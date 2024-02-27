Словацький прем'єр Фіцо на проросійській "розтяжці" : і вашим, і нашим

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

У відео на Facebook він сказав, що війна почалася в 2014 році з "розгулу українських неонацистів", не пояснивши, втім, що він вкладає у це означення.

За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб "ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід".

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу "до початку Третьої світової війни".

Водночас Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права.

Раніше після січневої зустрічі зі своїм словацьким колегою в Ужгороді український прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Братислава не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Нагадаємо, перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв.

Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.

А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".