"Підтримати"
Тренди:
Новини
До Зеленського звернулися з проханням ветувати закон про відмову від літнього часу
У мережі повідомили про шахраїв, що видають себе за співробітників МВС
Російська "Лабораторія Касперського" згортає свою діяльність у США
Вірменія починає розуміти, з ким її безпека надійніше
Музикант-коригувальник, що навів ворога на військовий аеродром, засуджений на 12 років
Як відреагує влада на появу Безуглої на сайті "Миротворця"
Депутати таки вирішили відмовитися від "літнього часу"
Президентка Грузії звернулася до суду щодо неконституційності закону про іноагентів
Екс-розвідника Романа Червінського нарешті випустили на волю під заставу
Що сказали американські політики про Україну на саміті НАТО
В Укренерго пояснили, як формується черговість відключення світла
Представники держав ЄС гостро розкритикували Орбана за підрив єдності ЄС
Мінюст США знайшов у мережі Х тисячі проросійських ботів на основі штучного інтелекту
Українцям в ЄС продовжили пільговий роумінг на час війни
У Київській лікарні померла дитина, що під час удару перебувала на лікуванні в Охматдиті
Всі новини
Влада / Суспільство / Головні новини

До Зеленського звернулися з проханням ветувати закон про відмову від літнього часу

05:26, 18 лип 2024
3
Версія для друку

 

Академія наук вищої школи звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час, ухвалений Верховною Радою 16 липня.

За таких умов світло умов витрачатиметься марно, повідомив президент установи Олександр Наконечний у заяві, опублікованій у виданні "Новинарня".

За його словами, літній час на території Української Народної Республіки вперше запровадили у 1919 році. Це мало допомогти людям ефективніше використовувати світловий час.

"На сьогодні, попри запровадження енергоощадних ламп, питання зменшення енергетичних витрат на освітлення залишається актуальним, що зафіксовано, зокрема, й рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН", – пише Наконечний.

Він зазначає, провідні держави світу практикують переведення годинників у літні місяці, зокрема, США, Канада, Велика Британія і країни ЄС. Натомість Росія, Білорусь і Китай відмовилися від цієї практики.

"Таким чином, з ухваленням законопроєкту №4201 Україна відійшла від практики обчислення часу, загальноприйнятої для країн ЄС та інших держав, що підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, і прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу. Таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки", – стверджує очільник АН вищої школи.

Наконечний пише, що відтепер наприкінці червня у Києві світатиме о 3-й ранку, а сутенітиме – о 20-й вечора. Тобто – на годину пізніше. Це, за його словами, збільшить витрати на освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени.

"Натомість у ранкові години сонячне світло буде витрачатися марно. Тож наступний крок, до якого змушена буде вдатися влада в умовах дії законопроєкту №4201 – це запровадити гнучкий графік початку робочого дня в різних регіонах держави, що цілком нівелює ефект часової "стабільності", який повинен забезпечити законопроєкт №4201", – підсумовує Олександр Наконечний.

Також науковець стверджує, що на сьогодні немає визнаних світовою науковою спільнотою досліджень, які б свідчили про серйозний вплив переведення годинників на здоров’я.

"І це є цілком зрозумілим: адже десятки мільйонів людей, регулярно подорожуючи по всьому світу, змінюють годинні зони не двічі на рік, а значно частіше, й не на одну годину, а на більший часовий інтервал. Це справді призводить до певного тимчасового дискомфорту, але не тягне тривалих негативних наслідків і зовсім не є підставою для відмови від подорожей за межі своєї годинної зони", – пише очільник АН вищої школи.

Тому він закликав Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт. Також науковець попросив доручити уряду утворити робочу групу з фахівців, які б могли попрацювати над вдосконалення системи обчислення часу в Україні.

Нагадаємо, згідно з новим законом, на всій території України з 27 жовтня діятиме київський час, який відповідає другому часовому поясу у шкалі координованого часу (UTC+2).

Є і прихильники цього законопроєкту. Але справжнього, багаторічного дослідження насправді і не було, лише окремі думки медиків, біологів, економістів, які часто дуже різняться між собою. Так само розділилися і думки суспільства, але, здебільшого, люди схиляються до того, щоб залишитися, навпаки, на літньому часі, а не на зимовому.

Джерело: Українська правда


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще