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Влада / Скандал

Як відреагує влада на появу Безуглої на сайті "Миротворця"

23:46, 16 лип 2024
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У базі сайту Миротворець зʼявився профайл народної депутатки, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.

 
Як зазначається, нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.
 
Зокрема, серед звинувачень Безуглої:
 
усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;
Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;
перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;
свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.
 
Цілеспрямована та системна діяльність Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має "явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії", йдеться в повідомленні.
 
"Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером", - говориться в повідомленні.
 
Нагадаємо, днями комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.
 
Безугла неодноразово піддавала критиці головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, звинувачуючи його в "авторитарності" і поверненні до радянських методів управління армією.
 
Наприкінці червня депутатка заявила, що подала заяву у Державне бюро розслідувань на Сирського.

Раніше Безугла постійно здійснювала нападки на тоді ще головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, наприкінці листопада Безугла звинуватила Залужного у відсутності плану дій на 2024 рік. 

Пізніше у владних коридорах почалися розмови про те, що  матеріал про нардепку треба видалити з бази "Миротворця". Дивимось. (ред.)

Джерело: Кореспондент


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