При користуванні генераторами треба бути особливо уважними - Держінспекція

Державна інспекція енергетичного нагляду України наголосила, що під час використання автономних джерел живлення у вигляді електростанцій необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, тому що, на жаль, є аварійні випадки з постраждалими.

Зокрема не можна використовувати генератори в багатоквартирних будинках. Про це нагадала пресслужба Держенергонагляду.

Позаяк будь-яка електростанція є об’єктом підвищеної небезпеки, потрібно дотримуватися певних умов:

інструкція від виробника з експлуатації електростанції є обов'язковою до виконання;

генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках (навіть на балконі);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр;

генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від атмосферних опадів та підтоплень, якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом;

перед заправкою електростанції їй потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та викликати пожежу і травмування людини, яка здійснює її обслуговування;

забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

Найпростіший спосіб безпечного використання - під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити електроприлади.

У разі під’єднання до внутрішніх електричних мереж будівлі необхідно забезпечити безумовне від’єднання мереж будівлі від зовнішніх електромереж, аби уникнути короткого замикання.

Також радять під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР).

Окрім того, забороняється виконувати підключення до мережі будівлі, якщо потужність електростанції значно перевищує пропускну здатність розетки.

"Під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт), - акцентували у повідомленні.