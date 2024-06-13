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Війна / Енергетика / Кримінал

Обережно: шахраї! Викрито групу ділків, які продавали неіснуючі генератори

22:29, 13 чер 2024
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Правоохоронці викрили на Київщині групу шахраїв, які під час блекаутів наприкінці 2022 року ошукали кілька десятків українців.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області, передає RegioNews.

За даними слідства, наприкінці 2022 року ділки створили вебсайти, на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через триваючі блекаути.

У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України шахраї переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв'язок не виходили. У такий спосіб ділки привласнили майже мільйон гривень.

Отримані кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

Правоохоронці перевіряють інформацію про близько 20 постраждалих від дій шахраїв.


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