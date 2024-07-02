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Політика / Кримінал / Казахстан

Казахський опозиціонер помер у лікарні через два тижні після того, як у нього стріляли

17:29, 02 лип 2024
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Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія повідомила, що її чоловік помер вночі 2 липня та вчергове звинуватила у його смерті президента Казахстану.

 "Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій обожнюваний чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів", - сказала вона.

За її словами, тринадцять днів Айдос Садиков боровся за життя в реанімації, але дива не сталося.

"Його смерть на совісті Токаєва (президента Казахстану – ред.)", - зазначила вона.

В Офісі генпрокурора пізніше заявили, що у зв’язку із смертю казахського журналіста підозрюваним у замаху на нього змінять підозру.

В ОГП нагадали, що за даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.

"Наразі правоохоронні органи готують повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри причетним особам із замаху на вбивство на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.

Дружина Садикова тоді повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.
Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.

22 червня одного з підозрюваних у замаху на Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ. Казахстан відмовився від видачі підозрюваних, мотивуючи це тим, що і Україна не видає своїх громадян.

Джерело: Українська правда


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