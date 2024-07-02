Казахський опозиціонер помер у лікарні через два тижні після того, як у нього стріляли

Дружина казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого вчинили замах 18 червня у Києві, Наталія повідомила, що її чоловік помер вночі 2 липня та вчергове звинуватила у його смерті президента Казахстану.
За її словами, тринадцять днів Айдос Садиков боровся за життя в реанімації, але дива не сталося.
В Офісі генпрокурора пізніше заявили, що у зв’язку із смертю казахського журналіста підозрюваним у замаху на нього змінять підозру.
В ОГП нагадали, що за даними слідства, до злочину причетні двоє громадян Казахстану.
Нагадаємо, у Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.
Дружина Садикова тоді повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.
Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.
22 червня одного з підозрюваних у замаху на Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ. Казахстан відмовився від видачі підозрюваних, мотивуючи це тим, що і Україна не видає своїх громадян.
Джерело: Українська правда