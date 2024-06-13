Між Україною і США підписано двосторонню безпекову угоду на 10 років

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали в четвер 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників.

Згідно з текстом угоди, підписаної на полях саміту G7 в Італії, вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.

"Сторони визнають, що ця угода підтримує міст до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться в тексті.

Зеленський давно прагне членства в НАТО, але союзники зупинялися перед цим кроком. Західний альянс розглядає будь-який напад на одного з 32 своїх членів як напад на всіх, згідно зі статтею п'ятою свого Статуту.

У разі збройного нападу або загрози такого нападу на Україну, вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб проконсультуватися щодо реагування та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

Згідно з угодою, Сполучені Штати підтверджують свою підтримку України в захисті її суверенітету і територіальної цілісності на тлі відновлення наступу Росії на східному фронті України.

"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україна потребує значної військової сили, потужного потенціалу та постійних інвестицій у свою оборонно-промислову базу, які б відповідали стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - йдеться у тексті заяви.

"Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову матеріальну, навчальну та консультативну, технічну, розвідувальну, безпекову, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, здатних захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримувати майбутню агресію", - йдеться у заяві.

Джерело: Reuters