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Війна / Здоров'я / Кримінал

У Київській лікарні померла дитина, що під час удару перебувала на лікуванні в Охматдиті

19:38, 10 лип 2024
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У лікарні Києва сьогодні, 10 липня, помер хлопчик, який перебував на лікуванні в Охматдиті під час російського ракетного удару 8 липня. Про це написав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

“На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня”, – йдеться в повідомленні.

Маленький хлопчик був у реанімації на момент російського ракетного удару по лікарні. Його лікарі змушені були транспортувати у критичному стані до однієї зі столичних лікарень. Дитина померла.
Про це 10 липня повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ракетна атака російських військ на київські медичні заклади 8 липня 2024 року забрала життя шести медичних працівників. У МОЗ оприлюднили імені медиків, чиї життя обірвала російська агресія.

Нагадаємо, зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 33 людини, більше сотні поранені.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Унаслідок атаки РФ на дитячу лікарню там загинули двоє людей (родич пацієнта і лікарка), за медичною допомогою звернулися 32 поранених.

Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

Дітей, які перебували на лікуванні в "Охматдиті", евакуювали в інші медзаклади.

Після атаки 8 липня в Охматдиті не було світла, кисню та водопостачання, розповідав міністр охорони здоров'я Олег Ляшко. Кияни привозили до лікарні воду та продукти, допомагали вручну розбирати завали.

Надвечір 9 липня енергетики ДТЕК почали встановлювати три трансформаторні підстанції, щоб повністю заживити Охматдит.

Окрім виділених урядом 9 липня на відновлення атакованої росіянами дитячої лікарні 100 мільйонів гривень, виділять ще додаткові 300 мільйонів гривень, заявив президент Володимир Зеленський. Допомагатиме і Євросоюз.

У день обстрілу фандрейзингова платформа UNITED24 та Monobank запустили збір благодійних коштів на відбудову Охматдиту. Ціль — 100 мільйонів гривень. Оголошену суму — 100 мільйонів гривень — на допомогу Охматдиту вдалося зібрати менше ніж за 3 години. Партнери та меценати продовжували перераховувати кошти. На даний момент збір завершено: українці та благодійники з 55 країн світу зібрали 320 мільйонів гривень.

Джерело: Громадське, InfoKava


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