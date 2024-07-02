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Війна / Кримінал

Зловмисницю, яка намагалася передати ворогові локації ЗСУ, засудили на 15 років

13:48, 02 лип 2024
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Агентку фсб, яка шпигувала за місцями дислокації та пересуванням українських військ, що захищали Часів Яр, український суд засудив до 15 років ув'язнення за державну зраду.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одну агентку фсб, яка діяла на Донеччині. Зловмисниця намагалася виявити й передати у рф локації ЗСУ в районі Часів Яру. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Найбільше ворога цікавили напрямки руху та орієнтовна кількість бронетехніки українських військ, які ведуть безперервні бої за місто. Щоб отримати розвіддані, агентка об’їжджала навколишні селища і приховано фотографувала "потрібні" об’єкти, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розвідувальних вилазок вона використовувала громадський транспорт, а для конспірації – постійно змінювала маршрути.Контррозвідники СБУ затримали російську агентку на гарячому у січні 2024 року, коли вона проводила дорозвідку в районі можливих локацій українських захисників.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка Костянтинівки, яку після початку повномасштабної війни дистанційно завербувала фсб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував за місцями дислокації та артилерійськими позиціями Збройних Сил України у Донецькій області з метою підготовки російських наступальних дій та прориву української оборони.


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