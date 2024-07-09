Зрадники отримають по заслугах - затримано агентів ворога

В Одесі Служба безпеки України викрила трьох жінок, які співпрацювали з ФСБ. Одеситкам, які за винагороду коригували російські ракетні удари по місту, загрожує довічне ув'язнення.

За даними СБУ, до ворожої агентурної групи входили три працівниці місцевої кав'ярні – жінки віком від 19 до 23 років. Вони під виглядом прогулянок Одесою збирали розвіддані для російських спецслужб.

Зловмисниці встановлювали координати потенційних цілей рактно-дронових ударів і в "потрібних" для ФСБ місцях робили фото, зокрема селфі з прив'язкою до місцевості.

Агентки РФ найбільше цікавилися розташуванням військкоматів і медустанов, де українським військовим надають медичну допомогу, а також бойовими позиціями підрозділів ППО та берегової охорони.

"Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ", – зазначили правоохоронці.

За виконані завдання жінки отримували грошову винагороду від РФ. Як зазначають в СБУ, вони також зверталися до країни-агресора із проханням про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування у російських спецслужбах.

Наразі учасниці групи перебувають під вартою, їм повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану – це злочин, передбачений частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

За вчинене одеситкам загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше ми писали, що українські правоохоронці також затримали двох агентів ФСБ, які під виглядом пари наречених збирали дані про розташування прикордонних загонів морських охорони в Одесі.

Трохи раніше надійшло таке повідомлення. 31-річний житель Дніпропетровської області, був засуджений до 15 років ув'язнення за передачу фсб росії паролів та інструкцій для перетину блокпостів під час повномасштабної війни.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента фсб, який діяв на Дніпропетровщині. Мова йде про 31-річного мешканця Юр’ївського району, який на початку повномасштабної війни працював у місцевому підрозділі ДСНС. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними слідства, навесні 2022 року він передав російській спецслужбі декілька паролів та інструкцію щодо перетину блокпостів під час комендантської години. Також посадовець шпигував за пунктами найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у березні 2022 року. За матеріалами правоохоронців суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, експосадовець з власної ініціативи вийшов на фсб через прокремлівського блогера юрія подоляку, з яким він листувався на його Телеграм-каналі.

Після дистанційного вербування ворожий пропагандист виступав у ролі "зв’язкового" між агентом та його куратором – кадровим співробітником фсб. Для комунікації агент створив фейковий акаунт, який використовував в анонімному чаті популярного месенджера.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).