В ООН нарешті побачили, якими після тортур повертають українців з російського полону

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що опитала понад 600 українців, яких звільнили з російського полону 31 травня. Згідно зі звітом, кожен з них зазнав тортур від окупантів.

Зокрема, полонених українських захисників катували електричним струмом, цькували собаками та жорстоко били. Під час «прийомки» у російських установах загарбники ставали рядами та били військовополонених кийками або електрошокерами. Також їх принижували, змушуючи співати російські пісні.

Зазначається, що багато хто з полонених відчував постійний голод та не мав належних засобів гігієни. Через це деякі з них отримали шкірні захворювання, а дехто втратив зуби.

Місія ООН також опитала російських військовополонених. Ті заявили, що їх начебто катували у транзитних місцях, проте з прибуттям до офіційних українських установ тортури припинялись.

Ставлення до полонених можна оцінити, подивившись на тих, хто повертається - до Росії з України і з російського полону. Відмінність разюча.

Нагадаємо, 31 травня з російського полону повернулись 75 людей. Серед них — цивільні та захисники «Азовсталі».

25 червня також пройшов черговий обмін військовополоненими між Росією та Україною. На Батьківщину повернулись 90 українських захисників, зокрема оборонці Маріуполя та ЧАЕС.

Джерело: ZN,UA