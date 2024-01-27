"Підтримати"
Тренди:
Новини
Кабмін прийняв рішення стосовно ВПО і виплат на найближчий місяць
Кабмін передав до Ради оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію
Греція: колиска європейської цивілізації та батьківщина богів PR
"Перуанські інопланетяни" виявилися ляльками з кісток та клею
Чи зможуть відправити у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного?
Куди йдуть гроші на оборону: викрито масштабне розкрадання коштів на озброєння
Переваги для здоров’я вітамінів групи B PR
Чому більше довірятимуть у часи штучного інтелекту: авторам чи візуальним фактам
Віта Яковлєва. Харківські щоденники. Харківї'ни не мають страху і місто своє не кинуть
Волинянин зліпив найбільшого сніговика в Україні, але до книги рекордів не попав
Компанія "Укренерго" попереджає про шахрайські дії від її імені
Апеляційний суд залишив Ігоря Мазепу під вартою, але заставу зменшив у 16 разів
Результати "Рамштайну; нова зброя далекої дії та інше військове постачання
Бізнес не може програти владі у справі Мазепи
Запрацював оновлений екстрений номер 112
Всі новини
Війна / Кримінал / Головні новини

Куди йдуть гроші на оборону: викрито масштабне розкрадання коштів на озброєння

23:13, 27 січ 2024
8
Версія для друку

 

СБУ за сприяння Міноборони  викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній. 

Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал».

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Джерело: СБУ


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще