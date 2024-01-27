Куди йдуть гроші на оборону: викрито масштабне розкрадання коштів на озброєння

СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній.

Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал».

Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.

Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки.

Джерело: СБУ