У колонії на Полтавщині катували в'язнів - розслідування

На Полтавщині четверо працівників виправної колонії, які катували в’язнів, отримали повідомлення про підозру. Про це у середу, 29 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Повідомляється, що службовці колонії знущалися із засуджених. Одразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували виконувати дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, а весь процес фільмували на відеокамеру для подальшого шантажу.

"У разі відмови засудженого виконати вимоги до нього застосовувалися тортури. Його били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Також ходили по тілу в’язнів, яке тримали в лежачому положенні на мокрій поверхні", - йдеться в повідомленні

Повідомляється, що задокументовано факт катування засудженого упродовж майже однієї години.

"Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском, основною метою якого було зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь-які вказівки", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Сталося це ще в лютому 2022 року, а розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. Для встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз.

Триває збір доказів щодо інших фактів катувань, зокрема катувань, які спричинили смерть потерпілого.

"Досліджуються обставини причетності до вчинення злочину керівництва колонії та інших осіб", - зазначають в ОГП.

Вирішується питання про взяття підозрюваних під варту.

У ДБР повідомляють, що йдеться про Божковську виправну колонію №16.Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії, і виявлення засуджених, які стали жертвами службових осіб колонії, ще триває.

"Новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв", - пишуть у ДБР.

Повідомляється зокрема, що задокументовано факт понад 200 ударів, завданих одному із засуджених.

"Також у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправноі колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників колонії", - йдеться далі в повідомленні ДБР.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, підозрюваним загрожуєпозбавлення волі до 10 років.

Повідомляється також, що проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань і в керівника цієї установи.

"Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі", - йдеться в повідомленні ДБР.

Джерело: Кореспондент