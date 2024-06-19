"Підтримати"
Тренди:
Новини
"Нова пошта" завойовує світ - компанія названа найкращим поштовим оператором
Військові злочини росіян розслідує Генеральна прокуратура - по факту порушення законів війни
На прифронтові території приїдуть мобільні банкомати
На ЗАЕС з 11 тисяч працівників залишилася третина, а інформація росіян про ремонти неправдива
В постанову про допомогу сім'ям в разі смерті чи інвалідності військового внесені зміни
У страхуванні наземного транспорту відбулися зміни - підписано закон
Місцеві ради можуть працювати дистанційно - на яких умовах?
Скільки ВПО в Україні отримують державну допомогу як переселенці
Розмінування та обстеження небезпечних земель в Україні прискорилося
Столтенберг прокоментував ультиматум російського диктатора Україні
У Швейцарії оприлюднили список країн - учасниць Саміту миру
Російський шпигун українського походження отримав 15 років в'язниці
Обережно: шахраї! Викрито групу ділків, які продавали неіснуючі генератори
Між Україною і США підписано двосторонню безпекову угоду на 10 років
ДСНС попереджає українців про дуже небезпечні осколкові авіабомби
Всі новини
Закон та право / Фінанси / Авто

У страхуванні наземного транспорту відбулися зміни - підписано закон

09:44, 19 чер 2024
4
Версія для друку

 

Підписано підписав закон про поступове збільшення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" ( № 8300). Документ передбачає поступове підвищення розмірів страхових сум до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону на сайті парламенту.

Документом передбачається поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Наразі ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн.  на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 мільйона гривень на одного потерпілого та 20 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Упродовж чотирьох років після року вступу України до Європейського Союзу пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб, до не менше ніж 52 мільйони гривень на одну потерпілу фізичну особу та 258 мільйонів гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб, – до не менше ніж 52 мільйони гривень на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Документ також передбачає:  

зменшення строку розгляду заяви про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів з дня подання заяви про здійснення страхової виплати;  
запровадження прямого врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, з яким укладено договір ОСЦПВ;

забезпечення прозорості діяльності та запровадження обов’язкового та регулярного звітування Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) .

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2024 року, крім: статті 11, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2027 року; частини другої статті 14, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня четвертого року після вступу України до Європейського союзу; пунктів 12 і 13 цього розділу, що набирають чинності та вводиться в дію з дня з дня наступного за днем опублікування цього Закону.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу автострахування.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще