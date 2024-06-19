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Війна / Влада / Закон та право

Місцеві ради можуть працювати дистанційно - на яких умовах?

07:25, 19 чер 2024
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Місцеві ради можуть використовувати дистанційний режим роботи під час сесій з чітко визначеного кола питань. Про це йдеться в тексті нового Закону, який ухвалено в цілому депутатами Верховної Ради. За цей проєкт проголосували 303 народні депутати, повідомляє перший заступник голови комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Зокрема, у тексті проєкту закону зазначається, що в Україні на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування пленарні засідання місцевих рад, засідання виконкомів та постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференцій, дистанційно. Обмеженням проведення відповідних дистанційних засідань є вимога про неможливість проведення засідань у режимі відеоконференції, якщо засідання рад, виконкомів чи комісій потребують таємного голосування.

Що можна розглядати на дистанційному засіданні ради?

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися лише питання, що є невідкладними для розгляду та стосуються:
змін до місцевого бюджету;

питань, що мають стосунок до проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

виконання повноважень рад або виконавчих комітетів з оборонної роботи, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони.

Серед питань, які можуть розглядатися дистанційно, також питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики або процедурні питання. У законі прямо заборонено вносити до порядку денного дистанційного засідання ради чи виконкому питання розпорядження землею та іншими природними ресурсами.

Депутати під час дистанційного засідання ради мають перебувати в Україні.

Ще одним обмеженням, яке встановлює новий закон, є те, що депутат місцевої ради може брати участь у дистанційних засіданнях ради або постійних депутатських комісій лише тоді, коли він перебуває на території України та засвідчує це публічним повідомленням під час реєстрації на дистанційному засіданні. Територія, де перебуває депутат, не має бути окупованою і має перебувати під контролем української влади.

Якщо після дистанційного засідання буде встановлено факт перебування депутата місцевої ради за межами України, до протоколу вносяться зміни із зазначенням факту і без урахування голосу депутата.
Раніше у Верховній Раді не підтримали рішення про можливість проведення дистанційних пленарних засідань парламенту.

Джерело: ZN,UA


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