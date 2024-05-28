Одеського воєнкома повторно затримали у момент виходу з СІЗО

Співробітники Державного бюро розслідувань у вівторок, 28 травня, затримали у Києві на виході з СІЗО колишнього начальника Територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова, у сім’ї якого знайшли віллу в Іспанії. Правоохоронці повідомили йому про нову підозру, повідомило в ДБР в Telegram.

Напередодні за нього внесли 12 мільйонів гривень застави. За інформацією, яку отримало Бюро, після сплати застави обвинувачений планував вийти з СІЗО та та переховуватися від слідства. Зокрема йшлося про виїзд за кордон.

Як уточнили в ДБР, Борисову повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйони гривень (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 КК України). Його можуть засудити до 12 років ув'язнення.

У червні 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Зокрема на матір Борисова в Іспанії зареєстрована вілла за понад $3 мільйони та мерседес класу В 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину – офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу – позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. Загальна вартість майна Борисових складає 4,5 мільйона євро.

Правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні, нез’явленні на службу та ухиленні від військової служби. Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало обґрунтований висновок про незаконне збагачення колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова на суму близько 188 мільйонів гривень. У липні 2023 року суд обрав Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: ZN,UA