В Одесі змія вкусила директора зоопарку, коли він намагався її спіймати

Жовточеревого полоза виявили сьогодні біля житлової п'ятиповерхівки біля Чорноморки(Одеса).

Налякані мешканці, виявивши змію, викликали на місце рятувальників і директора Одеського зоопарку — про це розповів сам Ігор Біляков.

«Я виїхав на місце, виявилося, що це жовточеревий полоз (Червона книга України). Великий красень, дуже агресивний. Сидів у такому місці, що ловити його було трохи незручно, тому йому вдалося мене трішки покусати», — зазначив директор звіринця.

Він розповів, що рідкісну змію відпустили в дику природу на території Нижньодністровського національного парку — подалі від людей.

«Зараз якраз сезон активності змій. Якщо ви зустріли змію у квартирі, в авто, на тротуарі, не треба лякатися, і не треба її ображати. Одразу зробіть кілька фото і зв'яжіться зі мною», — звернувся Біляков до одеситів.

Вчені вважають, що змії нападають на людей тільки у випадку, коли їм загрожує небезпека. Тому, побачивши змію, треба поводитись дуже обережно і спокійно. А якщо вона раптом опиниться у незвичному місці, або у житловому будинку, слід зразу ж викликати спеціалістів, які відловлять тварину. Намагатися це зробити самостійно - неправильно, а іноді й небезпечно.

Джерело: Думська