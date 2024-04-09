У "Дії" відновили і удосконалили застосунок для ВПО

Українці, які виїхали з тимчасово окупованих території України можуть оформити довідку ВПО, а також грошову допомогу на всю сім'ю в застосунку "Дія". Про це нагадують в Мінсоцполітики.

Зазначається, що заяву на отримання виплат можна подати за всю сім’ю: за себе, чоловіка або дружину, дітей.

Також з’явилась можливість оформити виплати для дітей, які народились вже після переміщення.

Водночас у міністерстві наголошують про те, що сервісом можуть скористатися лише ті громадяни, які ще не мають довідки ВПО.

Наголошуємо, що люди, які виїхали за кордон або знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу.

Нагадаємо, з 1 січня не передбачено зміни щодо отримання допомоги на проживання для внутрішніх переселенців.

Джерело: ZN,UA