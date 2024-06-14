Скільки ВПО в Україні отримують державну допомогу як переселенці

В Україні станом на травень статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона людей, водночас виплати отримують лише 1,5 мільйона українців, заявили у Мінреінтеграції.
Про це заявила віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.
Водночас очільниця Мінреінтеграції підкреслила, що кількість осіб, які зараз отримають виплати як ВПО, становить 1,5 мільйона.
«Давайте відрізняти кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили», - сказала вона.
Джерело: Судово-юридична газета