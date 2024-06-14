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Війна / Влада / Суспільство

Скільки ВПО в Україні отримують державну допомогу як переселенці

23:15, 14 чер 2024
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В Україні станом на травень статус внутрішньо переміщених осіб мають 4,6 мільйона людей, водночас виплати отримують лише 1,5 мільйона українців, заявили у Мінреінтеграції.
 
Про це заявила віцепрем’єрка-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Наразі внутрішньо переміщених осіб 4,6 мільйона офіційно. Ця цифра означає, що їхня кількість зменшилася, бо загалом було 4,9 мільйона. Це пояснюється тим, що були введені певні зміни, зокрема минулого року. Люди, які виїхали за кордон, втратили такий статус. Люди, які повернулися до своїх домівок, теж втратили такий статус», - сказала Верещук.

Водночас очільниця Мінреінтеграції підкреслила, що кількість осіб, які зараз отримають виплати як ВПО, становить 1,5 мільйона.

«Давайте відрізняти кількість довідок ВПО і кількість тих, хто отримує виплати. У нас 4,6 мільйона тих, хто є ВПО за довідками, і лише півтора мільйона тих, хто отримує виплати: є особи, які за доходами не отримують таких виплат. Є люди, яким виплати скоротили», - сказала вона.

Джерело: Судово-юридична газета


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