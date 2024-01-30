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Кабмін прийняв рішення стосовно ВПО і виплат на найближчий місяць

21:49, 30 січ 2024
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Кабінет міністрів спільно з Мінсоцполітики продовжили соціальні виплати всім українцям у статусі внутрішньо переміщених осіб до 1 березня 2024 року.

 Таке рішення аргументоване тим, щоб підтримати представників соціально незахищених категорій у зимовий період.

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович в ефірі телеканалу Рада.

З огляду на зимовий період, труднощі з пошуком роботи і ще низку обставин, ми вирішили з Кабінетом міністрів продовжити виплати абсолютно всім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Ми змогли знайти на це ресурс, це великі гроші, понад 6 млрд грн, - сказала вона.
Тому в лютому абсолютно всі громадяни, які мають статус ВПО, зможуть отримати підтримку в повному обсязі.

З 1 березня 2024 року соціальні виплати залишать тим громадянам зі статусом ВПО, які підпадають під такі категорії:

пенсіонерам, чия пенсія менша за 9444 грн;
людям з інвалідністю 1 і 2 груп;
дітям-сиротам.
Виплати таким категоріям українців у статусі ВПО буде продовжено автоматично.

Оксана Жолнович додала, що передбачені виплати й іншим категоріям сімей. Після 1 березня вони можуть звертатися по відповідну допомогу.

Це стосується родин, де один із батьків займається доглядом за дитиною до 14 років, яка змушена відвідувати уроки в онлайн-режимі, тобто дистанційно. Це традиційно діти, чиї школи знаходяться в місцях ведення бойових дій. Тобто, зрозуміло, що один із батьків не може працювати, - перерахувала Оксана Жолнович.
Щоб отримати допомогу, громадянам необхідно звернутися до служби зайнятості та отримати статус людини, яка шукає роботу.

Після такого звернення людина, зокрема, отримує можливість працевлаштуватися, піти на курси - тобто сприяти своїй економічній самостійності, - наголошує посадовець. Додає, що Держава закликає кожного громадянина, який має змогу працювати - знаходити роботу.
Ще Мінсоцполітики готове продовжити за заявою матеріальну допомогу і тим ВПО, яким вдалося знайти роботу, але дохід не перевищує 9 444 грн на кожного працюючого члена сім'ї.

Також на допомогу можуть розраховувати ті сім'ї, які мешкають на умовно безпечних територіях і мають дітей віком до 6 років, які не відвідують садочок через брак місць - через те, що один із батьків не має змоги працювати через обставини, які від нього не залежать.

Джерело: Соцпортал


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