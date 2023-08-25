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Війна / Армія / Закон та право

Кабмін запроваджує електронний документообіг для військово-лікарських комісій

22:44, 25 сер 2023
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу в ході та після проходження військово-лікарських комісій, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона пояснила, що з метою покращення якості медичного обслуговування військових під час проходження ВЛК і спрощення реалізації постанов комісій, зокрема про оформлення відпусток чи звільнення, уряд затвердив Порядок обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. 

Однак, раніше всі документи щодо проходження військово-лікарських комісій, а також щодо відпусток для продовження лікування чи звільнення захисників передавалися в паперовому вигляді. За словами Маляр, це значно ускладнювало процеси та породжувало "додаткові навантаження і незручності" для військовослужбовців. 


"Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", – зазначила заступниця глави Міноборони.

Зазначені органи матимуть можливість надсилати й отримувати в електронній формі такі документи: 

  • іменні списки військових, які лікуються в закладах охорони здоров’я;
  • постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки;
  • довідки про обставини травми;
  • виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного пацієнта;
  • рапорти військовослужбовців про надання відпустки для лікування або звільнення зі служби за станом здоров’я.
    витяги з наказів військової частини. 
"Для цього на виконання постанови Уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Цей крок є частиною системної роботи Уряду України щодо покращення удосконалення роботи військово-лікарських комісій", – додала Маляр.

Вона уточнила, що зміни проводять в межах діяльності міжурядової робочої групи з оптимізації ВЛК, яка має у своєму складі представників Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Збройних Сил України, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів і громадської організації "Принцип".

У червні повідомлялося, що в Україні розширять мережу військово-лікарських комісій. Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. У Міноборони розповідали, що може змінитися для військовозобов'язаних після оптимізації роботи ВЛК.

Джерело: ZN,UA


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