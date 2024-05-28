Фатальні кроки Грузії: влада копіює Росію: парлдамент подолав вето щодо закону про іноагентів

Парламент Грузії подолав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі та остаточно прийняв закон про «іноагентів». Як повідомляє «Ехо Кавказу», за відповідне рішення проголосували 84 депутати.

Тепер, згідно з Конституцією Грузії, закон протягом трьох днів передадуть Зурабішвілі, яка у пʼятиденний термін може підписати та опублікувати його. Якщо вона від цього відмовиться, тоді документ у наступні пʼять днів підпише та опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму зверненні після подолання парламентом вето на закон-аналог російського закону про іноагентів («Про прозорість іноземного впливу») закликала почати збір підписів для проведення референдуму щодо майбутнього країни.

Про це повідомляє SOVA, передає Укрінформ.

"84 члени комітету Шулавері, або 84 Орджонікідзе, не зможуть змінити майбутнє цієї країни. Це майбутнє належить нам. Я скажу вам, що саме ми з вами маємо зробити. Вони натиснули на кнопки, записавши свої імена на одному боці історії, ми маємо все зробити для того, щоб підготуватися до 26 жовтня, що стане нашою відповіддю на їх дії сьогодні", - зазначила Зурабішвілі, порівнявши депутатів із членами революційного комітету Шулавері, створеного компартією Грузії у 1921 році, та назвала колективним Серго Орджонікідзе.

Зурабішвілі закликала суспільство готуватися до виборів, які пройдуть 26 жовтня та почати збір підписів для проведення референдуму щодо майбутнього країни.

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Також Зурабішвілі звернулася до грузинської молоді із закликом долучитися до проведення референдуму.

"Молоді люди, що знаходяться тут, після того, як ви зберете підписи і принесете їх мені, другою важливою справою буде захист виборів там, де це необхідно, тому що ваша мобілізація, ваші пів мільйона голосів, а також щонайменше пів мільйона голосів нашої діаспори - ось що вирішить (результат) виборів 26 жовтня", - сказала президентка.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня парламент Грузії у третьому читанні ухвалив закон «Про прозорість іноземного впливу». Документ було ухвалено попри протести та зростання напруженості у країні.

Парламент Грузії не врахував зауважень президентки Саломе Зурабішвілі та у вівторок, 28 травня, подолав вето глави держави, остаточно затвердивши закон «Про прозорість іноземного впливу».

Сьогодні зранку у Тбілісі біля парламенту Грузії зібралися учасники акції протесту проти російського аналога закону «про іноагентів».