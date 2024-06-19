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Війна / Суспільство

В постанову про допомогу сім'ям в разі смерті чи інвалідності військового внесені зміни

18:25, 19 чер 2024
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Кабмін на засіданні 18 червня вніс зміни в постанову щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім'ям в разі смерті чи інвалідності військовослужбовців чи поліцейських під час дії воєнного стану. Про це повідомив депутат Тарас Мельничук.

Зокрема, така особа може надати особисте розпорядження на випадок своєї смерті із зазначенням кола осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, з визначенням часток цієї допомоги у відсотках.

Зокрема, право на отримання такої допомоги тепер матимуть жінки, які перебувають у громадянському шлюбі з військовим іи військовозобов'язаним. Також допомогу можуть отримувати онуки загиблого, якщо батьки дитини померли. Право на одноразову допомогу матимуть діти, народжені після смерті військового.

Також визначено коло осіб, які матимуть право на одноразову допомогу при відсутності особистого розпорядження загиблого.

У разі, якщо котрась з осіб зі списку відмовляється від своєї частки, встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги для решти осіб.

Також закріплено заборону на відмову від призначення допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

На сьогодні виплата одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих на війні військових складає 15 млн грн.

Джерело: ZN,UA


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