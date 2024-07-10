"Підтримати"
Тренди:
Новини
Представники держав ЄС гостро розкритикували Орбана за підрив єдності ЄС
Мінюст США знайшов у мережі Х тисячі проросійських ботів на основі штучного інтелекту
У Київській лікарні померла дитина, що під час удару перебувала на лікуванні в Охматдиті
На момент ракетного удару в Охматдиті перебувало 627 хворих дітей
Зрадники отримають по заслугах - затримано агентів ворога
На саміті НАТО Україну до альянсу не запросять, але допомогу очікувати варто
Чи вітають українці появу великої трудової міграції
Результати антизахідної риторики Грузії: вступ до ЄС фактично призупинено
Масована ракетна атака по Україні напередодні саміту НАТО - чи світ не бачить?
Сім'ю заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла вдалося вивезти з окупованого Криму
До влади у Великій Британії прийшли люди, які побували у Україні після російського вторгнення
Українців попереджають про нові шахрайські схеми - тепер з банківськими картками
В Україні зібрано вже понад три мільйони тонн зерна
Ріші Сунак визнав свою відповідальність за поразку консерваторів на досторокових виборах
Британські інвестори можуть покинути Грузію: вже призупинена частина важливих угод
Всі новини
Політика / Європа / Війна

Представники держав ЄС гостро розкритикували Орбана за підрив єдності ЄС

21:58, 10 лип 2024
3
Версія для друку

 

Постійні представники держав Європейського Союзу в Брюсселі на зустрічі в середу, 10 липня, гостро критикували поїздки угорського прем’єра Віктора Орбана до Росії та Китаю, які підірвали єдність ЄС.

Про це стало відомо інформагентству Europa Press від дипломатів ЄС, пише "Європейська правда".

Зустріч послів ЄС тривала дві години, на ній учасники дали зрозуміти угорському представнику, що не довіряють поясненням Будапешта і вважають дії Орбана порушенням правил.

Лише одна делегація – від Словаччини, чий уряд нині є союзником Угорців – не брала слова, тоді як решта послів виступили, щоб висловити своє обурення серією поїздок, що відбулися з початку угорського головування 1 липня.

Представник Угорщини стверджував, що Орбан під час поїздок не представляв позицію Євросоюзу, а правила ЄС не регламентують, чи має лідер попереджати про свої закордонні відрядження інші держави-члени.

За даними Europa Press, на зустрічі не ухвалили жодних рішень і не запропонували жодних конкретних заходів у відповідь. Джерела видання підтвердили, що під час дискусії не йшлося про скорочення шестимісячного угорського головування в Раді ЄС, про що раніше писали ЗМІ.

А втім, кілька країн ЄС розглядають можливість бойкотувати неформальні зустрічі на рівні міністрів, які Угорщина запланувала провести в себе під час головування в Раді Євросоюзу.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще