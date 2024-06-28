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Політика / Європа / Війна

Угорщина головуватиме в ЄС - чи несе це виклики Україні

23:18, 28 чер 2024
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Речник Євросоюзу Пітер Стано заявив, що факт початку головування у Раді ЄС Угорщини з 1 липня не впливатиме на формування порядку денного Союзу. За його словами, у Будапешта не буде відповідних повноважень, передає «Укрінформ».

Він зазначив, що угорське головування не матиме серйозного впливу на міжнародну політику ЄС, хоч уряд країни може спробувати затримати просування європейського порядку денного. Проте, як підкреслив Стано, країни-члени зможуть натиснути на Будапешт.

Також речник додав, що головування Угорщини ротаційне, а порядок денний ЄС формують високий представник та країни-члени.

Раніше посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявляла, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу не вплине на євроінтеграцію Києва. Проте вона підкреслила, що з угорським урядом варто тримати тісний звʼязок, адже рішення у Союзі приймають одноголосно.

19 червня Угорщина представила своє гасло на період головування у Раді ЄС. Воно звучить як «зробимо Європу великою знову» та є співзвучним із фразою кампанії експрезидента США Дональда Трампа. Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока пояснив, що воно відображає ідею, що Євросоюз може стати незалежним глобальним гравцем у світі, що змінюється.


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