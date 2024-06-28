"Підтримати"
Тренди:
Новини
Рада Європи обрала нових лідерів
Київський метрополітен розповів про роботу станцій метро під час повітряних тривог
Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО, як і ніщо інше
Угорщина головуватиме в ЄС - чи несе це виклики Україні
Чи перерахують субсидію після підвищення тарифів на електроенергію
Хороші новини для поціновувачів - IKEA повертається до України
Секрети швидкого харчування: як вибрати найкращі локшину швидкого приготування PR
Rozetka закриває свій найбільший онлайн-гіпермаркет у Києві
В ООН нарешті побачили, якими після тортур повертають українців з російського полону
Колаборанти з Донеччини на відеонараді вимушені були слухати Гімн України
Грузинські автори закону про "іноагентів" потрапили під санкції США
Обрано нового генерального секретаря НАТО - що це означає для України
Львів запроваджує безоплатну пересадку на громадський транспорт, але не для всіх
Банк Богуслаєва передають у державну власність
Спеціальний дозвіл для українців для в'їзду до Ізраїлю: кінець безвізового режиму?
Всі новини
Війна / Влада / Повсякденне життя

Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО, як і ніщо інше

23:26, 28 чер 2024
7
Версія для друку

 

Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми ВПО. Через низку обмежуючих критеріїв нею змогли скористатися лише 193 переселенці, що становить близько 1% усіх виданих кредитів.

Про це під час брифінгу «Оновлення житлової політики як вимога Ukraine Facility» в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.

"Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО. На рівні постанови Кабінету Міністрів прописано низку критеріїв, які просто унеможливлюють користування цією програмою цією категорією наших співгромадян. Відтак, на сьогодні тільки 193 внутрішньо переміщені особи змогли взяти кредит на придбання житла за програмою, це приблизно 1% від усіх кредитів», - сказала Шуляк.

Вона зауважила, що це дуже мало і свідчить про те, що програму "єОселя" потрібно удосконалювати вже зараз, не чекаючи нового житлового законодавства.

Серед обмежуючих право ВПО на отримання пільгового кредиту, зокрема, є вимога стосовно того, що квартири, на придбання яких береться кредит, мають бути розташовані у будинку, якому не більше трьох років.

«Якщо подивитися на географію перебування наших переселенців, ми побачимо, що там, де вони перебувають, знайти житло, яке збудовано упродовж останніх трьох років, дуже складно. Також внутрішньо переміщені особи не можуть придбати будинки у сільській місцевості, хоча запит такий на сьогодні є», - розповіла Шуляк.

На її думку, варто також переглянути розмір первинного внеску та розмір пільгової ставки по іпотечному кредиту, який для ВПО становить 7%.

Всі зазначені пропозиції є складовою нової житлової політики, яка має на меті змінити ситуацію на ринку доступного житла на краще. Свої напрацювання депутат пообіцяла передати на розгляд у Міністерство відновлення та Міністерство економіки.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та АТ «Сітібанк» підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні. У Мінекономіки вважають, що укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема “єОселя”.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще