Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО, як і ніщо інше

Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми ВПО. Через низку обмежуючих критеріїв нею змогли скористатися лише 193 переселенці, що становить близько 1% усіх виданих кредитів.

Про це під час брифінгу «Оновлення житлової політики як вимога Ukraine Facility» в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк.

"Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО. На рівні постанови Кабінету Міністрів прописано низку критеріїв, які просто унеможливлюють користування цією програмою цією категорією наших співгромадян. Відтак, на сьогодні тільки 193 внутрішньо переміщені особи змогли взяти кредит на придбання житла за програмою, це приблизно 1% від усіх кредитів», - сказала Шуляк.

Вона зауважила, що це дуже мало і свідчить про те, що програму "єОселя" потрібно удосконалювати вже зараз, не чекаючи нового житлового законодавства.

Серед обмежуючих право ВПО на отримання пільгового кредиту, зокрема, є вимога стосовно того, що квартири, на придбання яких береться кредит, мають бути розташовані у будинку, якому не більше трьох років.

«Якщо подивитися на географію перебування наших переселенців, ми побачимо, що там, де вони перебувають, знайти житло, яке збудовано упродовж останніх трьох років, дуже складно. Також внутрішньо переміщені особи не можуть придбати будинки у сільській місцевості, хоча запит такий на сьогодні є», - розповіла Шуляк.

На її думку, варто також переглянути розмір первинного внеску та розмір пільгової ставки по іпотечному кредиту, який для ВПО становить 7%.

Всі зазначені пропозиції є складовою нової житлової політики, яка має на меті змінити ситуацію на ринку доступного житла на краще. Свої напрацювання депутат пообіцяла передати на розгляд у Міністерство відновлення та Міністерство економіки.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та АТ «Сітібанк» підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні. У Мінекономіки вважають, що укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема “єОселя”.