Чи перерахують субсидію після підвищення тарифів на електроенергію

З 1 червня 2024 року уряд змінив формулу оплати населенням послуги за електроенергію, внаслідок чого тариф зріс майже на 80%. У зв’язку з цим, житлову субсидію також перерахують.

Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду для перерахунку призначеної субсидії у зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію?

Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Такий перерахунок буде проведено автоматично.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.

Нагадаємо, розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу.

Джерело: ZN,UA