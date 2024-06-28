"Підтримати"
Тренди:
Новини
Рада Європи обрала нових лідерів
Київський метрополітен розповів про роботу станцій метро під час повітряних тривог
Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО, як і ніщо інше
Угорщина головуватиме в ЄС - чи несе це виклики Україні
Чи перерахують субсидію після підвищення тарифів на електроенергію
Хороші новини для поціновувачів - IKEA повертається до України
Секрети швидкого харчування: як вибрати найкращі локшину швидкого приготування PR
Rozetka закриває свій найбільший онлайн-гіпермаркет у Києві
В ООН нарешті побачили, якими після тортур повертають українців з російського полону
Колаборанти з Донеччини на відеонараді вимушені були слухати Гімн України
Грузинські автори закону про "іноагентів" потрапили під санкції США
Обрано нового генерального секретаря НАТО - що це означає для України
Львів запроваджує безоплатну пересадку на громадський транспорт, але не для всіх
Банк Богуслаєва передають у державну власність
Спеціальний дозвіл для українців для в'їзду до Ізраїлю: кінець безвізового режиму?
Всі новини
Енергетика / Споживчий ринок

Чи перерахують субсидію після підвищення тарифів на електроенергію

23:08, 28 чер 2024
5
Версія для друку

 

З 1 червня 2024 року уряд змінив формулу оплати населенням послуги за електроенергію, внаслідок чого тариф зріс майже на 80%. У зв’язку з цим, житлову  субсидію також перерахують.

Чи потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду для перерахунку призначеної субсидії у зв’язку з підвищенням тарифу на електроенергію?

Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Такий перерахунок буде проведено автоматично.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.

Нагадаємо, розмір субсидії – це різниця між вартістю всіх комунальних послуг з урахуванням соціального нормативу та розміром обов’язкового платежу.

Джерело: ZN,UA


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще