"Підтримати"
Тренди:
Новини
Секрети швидкого харчування: як вибрати найкращі локшину швидкого приготування PR
Хороші новини для поціновувачів - IKEA повертається до України
Rozetka закриває свій найбільший онлайн-гіпермаркет у Києві
В ООН нарешті побачили, якими після тортур повертають українців з російського полону
Колаборанти з Донеччини на відеонараді вимушені були слухати Гімн України
Грузинські автори закону про "іноагентів" потрапили під санкції США
Обрано нового генерального секретаря НАТО - що це означає для України
Львів запроваджує безоплатну пересадку на громадський транспорт, але не для всіх
Банк Богуслаєва передають у державну власність
Спеціальний дозвіл для українців для в'їзду до Ізраїлю: кінець безвізового режиму?
Великий виграш згубив гравця казино
Призначення пенсії ФОП - чи є відмінності від мирного часу
Розпочинаються офіційні перемовини про вступ України та Молдови до Євросоюзу
Консерви для кішок: асортимент і переваги PR
У Києві показали документальний фільм про знищення Каховської ГЕС
Всі новини
Бізнес / Споживчий ринок / Місто

Rozetka закриває свій найбільший онлайн-гіпермаркет у Києві

14:23, 27 чер 2024
6
Версія для друку

 

30 червня онлайн-гіпермаркет Rozetka закриває свій магазин на проспекті Степана Бандери, що знаходиться біля метро «Почайна» у Києві, повідомив Forbes Ukraine співвласник Rozetka Владислав Чечоткін. Це була найбільша торгова точка ритейлера площею 4000 кв. м, яку відкрили у 2017 році.

«Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром», – пояснив Владислав Чечоткін. Зараз у мережі працює 486 магазинів.

У Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. Всі вони продовжують працювати, зазначили в компанії.

Приміщення на проспекті Степана Бандери, в якому працювала Rozetka, компанія орендувала, вона покидає будівлю, уточнив Чечоткін.

Rozetka – найбільший онлайн-ритейлер України. В 2023 році він отримав виторг 45 млрд грн, за даними SimilarWeb, трафік платформи сягнув 398,5 млн відвідувань.

Заснували компанію у 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015-му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

У 2018 році онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям. Напередодні повномасштабного вторгнення у нього було 270 торгових точок. «Люди охочіше приймають рішення про замовлення, коли бачать, що ми фізично присутні там, де вони живуть. Це посилює довіру», – пояснювала Ірина Чечоткіна. В точках Rozetka не лише видають замовлення, а й продають напої, кондитерку та інші товари.

Джерело: Forbes


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще