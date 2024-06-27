Rozetka закриває свій найбільший онлайн-гіпермаркет у Києві

30 червня онлайн-гіпермаркет Rozetka закриває свій магазин на проспекті Степана Бандери, що знаходиться біля метро «Почайна» у Києві, повідомив Forbes Ukraine співвласник Rozetka Владислав Чечоткін. Це була найбільша торгова точка ритейлера площею 4000 кв. м, яку відкрили у 2017 році.

«Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром», – пояснив Владислав Чечоткін. Зараз у мережі працює 486 магазинів.

У Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини: в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. Всі вони продовжують працювати, зазначили в компанії.

Приміщення на проспекті Степана Бандери, в якому працювала Rozetka, компанія орендувала, вона покидає будівлю, уточнив Чечоткін.

Rozetka – найбільший онлайн-ритейлер України. В 2023 році він отримав виторг 45 млрд грн, за даними SimilarWeb, трафік платформи сягнув 398,5 млн відвідувань.

Заснували компанію у 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015-му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

У 2018 році онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям. Напередодні повномасштабного вторгнення у нього було 270 торгових точок. «Люди охочіше приймають рішення про замовлення, коли бачать, що ми фізично присутні там, де вони живуть. Це посилює довіру», – пояснювала Ірина Чечоткіна. В точках Rozetka не лише видають замовлення, а й продають напої, кондитерку та інші товари.

Джерело: Forbes