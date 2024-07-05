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Бізнес / Війна

В Україні зібрано вже понад три мільйони тонн зерна

15:41, 05 лип 2024
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Незважаючи на війну - обстріли, бомбардування, міновані лани і дороги і загальну небезпеку праці у полі, українці вкотре показали, що вони не тільки воїни, але й хлібороби високого гатунку. При цьому Україна залишається одним з провідних світових експортерів сільськогосподарської продукції.

Україна вже зібрала понад 3 мільйони тонн зерна, і Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз майбутнього врожаю, збільшивши його до 77 мільйонів тонн, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, передає УНН.

"В Україні вже зібрано понад 3 млн тонн зернових. Аграрії збирають пшеницю, ячмінь, горох, ріпак і сою", - ідеться у повідомленні міністерства у Telegram.

Мінагрополітики, як вказано, переглянуло прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн тонн, з яких 56 млн тонн будуть зернові та зернобобові і 21 млн тонн – олійні культури.

Мінагрополітики покращило врожай зернових та олійних на 5%18 червня 2024, 13:19 • 21083 перегляди

Україна залишається в лідерах світового експорту агропродукції, наголосив при цьому в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.


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