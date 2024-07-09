Чи вітають українці появу великої трудової міграції

Більшість представників громад, бізнесу та влади не підтримують ідею залучення іноземних мігрантів для поліпшення ситуації на ринку праці, а натомість виступають за створення умов для повернення додому співвітчизників.

Такі дані дослідження оприлюднила під час круглого столу в Укрінформі в межах проєкту «Візія-2033» провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Марина Огай.

«Ми провели серію дискусій та глибинних інтерв’ю з представниками органів місцевого самоврядування, бізнесу та активної частки населення. <...> Треба сказати, що ідея залучення іноземних мігрантів для поліпшення ситуації на ринку праці більшістю опитаних не була підтримана. Попри те, що такий розвиток сценарію ними допускається», - сказала Огай.

Серед аргументів проти залучення мігрантів з інших країн, передусім представників етносів так званого Глобального Півдня (народів Центральної Азії, Кавказу, окремих народів Африки, Латинської Америки, корейців, арабів, індо-пакистанців та інших), респонденти називали побоювання щодо зростання конкуренції, знецінення робочої сили з числа українців, негативний вплив на генофонд української нації, культурны та релігійні відмінності, зростання соціальної напруженості, релігійні конфлікти тощо.

«Водночас опитані називали деякі аргументи на користь розвитку міграційної політики. Люди вважають, що залучення іноземців на ринок праці сприятиме пожвавленню економіки, приведе сюди великі компанії інвесторів, які будуть створювати робочі місця, дасть можливість обміну досвідом і навчання для фахівців, яких не вистачає у громаді», - зауважила експерт.

Червоною лінією через усе опитування проходила думка респондентів про те, що спочатку треба створити та забезпечити гідні умови праці саме для українців, а потім уже запрошувати іноземних працівників. І зосередитися на тому, аби спонукати наших співвітчизників повертатися додому.

«Потрібно на практиці розробити дієві рекомендації для відновлення ринку праці на місцевому рівні і робити регіони привабливими насамперед для місцевих мешканців, а вже потім для приїжджих», - підсумувала експерт.

Дослідження «Оцінка ситуації, яка склалася з трудовими ресурсами в Україні» було проведене в період з 26 грудня 2023 року по 5 березня 2024 року. У ньому взяли участь 107 осіб, з яких 52 - представники місцевих органів самоврядування, 23 - представники бізнесу та 32 мешканці громад. Середній вік учасників - 44 роки.

Як повідомлялося, протягом 2023 року лише у Києві та області видано 2533 довідки про реєстрацію особи громадянином України. У 2022 році їх було дещо менше - 2041, у 2021-му - 2806.

До введення в Україні воєнного стану одним із потужних напрямів міграції в Україну було навчання, тому переважна більшість іноземців у регіоні – саме студенти.

Кабінет Міністрів збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів для забезпечення країни фахівцями за найбільш затребуваними спеціальностями на ринку праці.