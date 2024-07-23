В Україні зібрали вже половину ранніх зернових - очікування справдилися

В Україні вже зібрали половину ранніх зернових. Загалом цьогорічний врожай очікується на рівні 27 мільйонів тонн. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Станом на сьогодні екватор зі збирання ранніх зернових пройдений.

"Є певні коригування по регіонах - у південно-східних через спеку врожайність трішки зменшилась, а в західних областях - більша, ніж передбачалось. Результати по ранніх зернових відповідають прогнозу, ми вдячні аграріям за працю", - зазначив Висоцький.

За попереднім прогнозом, цього року експортний потенціал зернових культур оцінили в межах 40-43 млн тонн.

Ми повідомляли, що аграрії всіх областей України збирають ранні зернові культури. Загалом вже намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю з 4,403 млн га.

Повідомлялося, що аграрії прогнозують нижчий врожай через посушливий травень. Через деякий час Мінагрополітики покращило прогноз врожаю зернових. Прогноз передбачає врожай зернових культур на рівні майже 56 млн тонн. З них пшениці - 21 млн тонн.

Джерело: Кореспондент