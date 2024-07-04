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У Києві показали повернене в Україну "Скіфське золото"
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Культура / Арт та дизайн / Київ

У Києві показали повернене в Україну "Скіфське золото"

23:18, 04 лип 2024
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У Києві відкрилася виставка "Скарби Криму. Повернення". В експозиції - колекція скіфського золота, за повернення якої Україна боролася майже 10 років.

"Наша боротьба і за повернення Криму, і за повернення його скарбів, почалася одночасно – 10 років тому. 10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів знадобилися, щоб культура, історична справедливість і співпраця вільних людей перемогли", - сказала присутня на заході перша леді Олена Зеленська.

Повідомляється, що унікальні експонати належать до культур різних народів, які жили на півострові: греків, скіфів, сарматів, готів, гунів. Датуються скарби періодом від пʼятого століття до н.е. до пʼятого століття н.е.

Виставка "Скарби Криму. Повернення" діятиме в Національному музеї історії України до остаточної деокупації Криму, а потім колекцію планують перевезти на територію півострова.

Нагадаємо, понад 550 експонатів із чотирьох кримських музеїв перебували з експозицією в Амстердамі у 2014 році, коли РФ окупувала Крим. Майже 10 років Україна намагалася повернути їх. Зрештою рік тому Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення передати колекцію виставки Україні.

Повернення експонатів відбулося завдяки спільній роботі представників іноземної юридичної фірми, які співпрацювали з Міністерством юстиції та українськими адвокатами, а також командам Міністерства культури та інформаційної політики, Національного музею історії України та МЗС України, посольству Нідерландів в Україні.

Джерело: Кореспондент


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