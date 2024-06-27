Хороші новини для поціновувачів - IKEA повертається до України

Шведський ритейлер IKEA повертається в Україну. Нині проходять технічні підготовчі роботи.

Про з посиланням на два джерела на ринку повідомила Економічна правда в четвер, 27 червня.

"Проходять технічні підготовчі роботи. Дата початку роботи нині невідома", - пояснив один із співрозмовників.

IKEA - транснаціональна корпорація, заснована у Швеції, яка розробляє і реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому. З 2008 року вона є найбільшим у світі меблевим продавцем.

У 2020 році IKEA запустила в Україні онлайн-продажі.

У 2021 році ритейлер відкрив перший фізичний магазин на другому поверсі в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ повідомляло ще в 2023 році, що працює над тим, щоб повернути в Україну IKEA, H&M і Zara та інші бренди

Джерело: Кореспондент