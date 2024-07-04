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Природа / Бізнес

В Україні можуть заборонити використання одноразового пластикового посуду

22:46, 04 лип 2024
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В Україні напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву ЄС 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля та поступово обмежити обіг пластикової продукції одноразового використання на території України. 

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

У відомстві зазначають, що планується заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження такої продукції, як:

  • гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;
  • ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного пакування або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або які люди беруть із собою;
  • мішалки та соломинки для напоїв;
  • палички, що прикріплюються до повітряних куль;
  • шпажки;
  • одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

У Міністерстві додають, що за останні роки Україна довела, що поділяє та відстоює європейські цінності і готова до реформ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу, тому трансформація системи управління відходами в країні триває.

Джерело: InfoResist


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