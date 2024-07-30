Через спеку активізувалися павуки, але не все так критично

На Одещині чоловік постраждав від укусу отруйного павука каракурта і отримує медичну допомогу. МОЗ спростовує чутки про масові укуси та летальні випадки, пов'язані з активізацією павуків через аномальну спеку.

Цього літа під час аномальної спеки в Україні активізувалися павуки, в тому числі отруйні. Зафіксовано випадок укусу каракурта на Одещині, після якого чоловіку знадобилася медична допомога, але летальних випадків не було. Про це повідомив Центр протидії дезінформації з посиланням на МОЗ, пише УНН.

Повідомляється, що за даними МОЗ, про масові звернення по меддопомогу у звʼязку з укусами не йдеться. У липні зареєстровано випадок укусу отруйного павука каракурта, після якого постраждалий житель Одещини звернувся до медиків. Він перебуває в лікарні та отримує необхідну допомогу, його стан стабільний.

У МОЗ також наголосили, що через аномальну цьогорічну спеку в Україні й справді активізувалися павуки, та летальних випадків немає. У разі укусу рекомендовано одразу звернутися до медиків. Важливо пам’ятати, що укуси найотруйнішого павука України здебільшого не призводять до летальних наслідків

- йдеться у повідомленні.

Водночас, у Центрі протидії зазначають, що російська пропаганда намагається розповсюдити фейки про масові укуси людей павуками: нібито зафіксовано вже кілька смертей та багато людей перебувають у лікарнях, але це не відповідає дійсності.

Нагадаємо, загрозливі для життя ускладнення після укусу павука каракурта можуть бути в людей, які мають схильність до алергічних реакцій, страждають якимись хронічними захворюваннями, чи бронхіальну астму. Проте гинуть через укус перш за все ті люди, які не звертаються за медичною допомогою.