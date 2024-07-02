У Рівненській області блискавка вбила людину - що робити під час грози

63-річний чоловік помер від удару блискавки поблизу села Золотолин Рівненської області.

1 липня неподалік села блискавка смертельно вразила людину, передає УНН із посиланням на ДСНС.

"Вчора о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік", - йдеться у повідомленні ДСНС.

В ДСНС також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:

ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;

паркувати авто під деревами або високими конструкціями;

купатись у водоймах;

користуватись електроприладами;

Натомість в ДСНС рекомендують: