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Суспільство / Природа

У Рівненській області блискавка вбила людину - що робити під час грози

23:04, 02 лип 2024
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63-річний чоловік помер від удару блискавки поблизу села Золотолин Рівненської області.

1 липня неподалік села блискавка смертельно  вразила людину, передає УНН із посиланням на ДСНС.

"Вчора о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік", - йдеться у повідомленні ДСНС.

В ДСНС також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто: 

  • ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;
  • паркувати авто під деревами або високими конструкціями;
  • купатись у водоймах;
  • користуватись електроприладами;

Натомість в ДСНС рекомендують:

  • уникати металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;
  • якщо ви в полі - краще присісти якомога нижче (або, якщо знайдеться поруч, - у заглиблення), але не лягати і не стояти; також зніміть металеві прикраси і відкладіть убік телефон;
  • зачинити вікна та двері;
  • відкласти телефон та зайнятись справою, яка заспокоює.

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