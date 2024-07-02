У Рівненській області блискавка вбила людину - що робити під час грози

63-річний чоловік помер від удару блискавки поблизу села Золотолин Рівненської області.
1 липня неподалік села блискавка смертельно вразила людину, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Вчора о другій половині дня на території області вирувала негода. Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік", - йдеться у повідомленні ДСНС.
В ДСНС також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:
- ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;
- паркувати авто під деревами або високими конструкціями;
- купатись у водоймах;
- користуватись електроприладами;
Натомість в ДСНС рекомендують:
- уникати металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;
- якщо ви в полі - краще присісти якомога нижче (або, якщо знайдеться поруч, - у заглиблення), але не лягати і не стояти; також зніміть металеві прикраси і відкладіть убік телефон;
- зачинити вікна та двері;
- відкласти телефон та зайнятись справою, яка заспокоює.