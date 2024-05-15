В Україні створюють заказник для охорони вовків

Київський еколого-культурний центр закінчує роботу зі створення на півночі Вишгородського району першого в Україні заказника для охорони вовка. Під охорону буде взято урочище «Чортове болото» біля річки Жидок.

Про це повідомляють офіційні джерела

Вовк у всій Європі охороняється Берніською конвенцією та Оселіщною директивою ЄС.

В даний час в 15 європейських країнах вовк знаходиться під повною охороною, в п’яти він знаходиться під частковою охороною (як мисливський вид). Маленька Болгарія має 2712 вовків, Італія - 3307 вовків, Румунія -3000 вовків, Польща - 1889 вовків, Україна - понад 2000 вовків.

На жаль, практично єдиною європейською країною, яка не охороняє вовка є Україна.

Ще, правда, є росія і білорусь, де вовка теж знищують, але не про них йдеться.

Дуже важливим для охорони вовка є захист його місць розмноження. На жаль, цьому питанню в Україні довгий час взагалі не приділяли уваги. Тож тепер ситуація має змінитись на краще.

Джерело: I like news