На Еверест можна буде піднятися тільки з відстежувальним чіпом

Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.

Піднятися на Еверест відтепер зможуть лише ті альпіністи, які матимуть із собою під час сходження пристрій для відстеження, щоб у разі потреби скоротити час на пошуково-рятувальні місії. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Спеціальний чіп туристи зможуть взяти в оренду заплативши за нього 10-15 доларів. Наприкінці маршруту чіп треба буде повернути.

За словами директора департаменту туризму Непалу Ракеша Гурунга, незабаром на Евересті розпочнеться весняний альпіністський сезон, який триває з березня по травень.

Еверест є небезпечним для сходження, а останніми роками він стає дедалі більш переповненим і ще більш небезпечним для життя. Минулого року Непал видав рекордну кількість дозволів на сходження на Еверест протягом весняного сезону. Цей сезон, водночас, став одним і одним із найсмертоносніших за останній час: 12 підтверджених смертей і п'ятеро альпіністів, які зникли безвісти

Гурунга підкреслив, що влада країни намагається зменшити кількість смертей серед альпіністів та вживає й інші заходи, щоб убезпечити охочих підкорити вершину.

Джерело: УНН