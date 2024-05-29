"Підтримати"
Тренди:
Новини
Гадюка зі Львівщини приїхала до Києва під капотом машини
У Харкові рятувальники завершили пошук тіл загиблих після удару по"Епіцентру"
У колонії на Полтавщині катували в'язнів - розслідування
Одеського воєнкома повторно затримали у момент виходу з СІЗО
У Гвінеї через зсув грунту загинули понад дві тисячі людей
Фатальні кроки Грузії: влада копіює Росію: парлдамент подолав вето щодо закону про іноагентів
Як зробити ексклюзивну каву Бічерін по-Туринськи
Інклюзивність і безбар'єрність: реальне чи тільки бажане?
У скільки обходиться країні мобілізація
Рада нарешті створила ТСК для розслідування провалів у будівництві фортифікацій
Звичайний фашизм: росія будує фільтраційні установи для українців під видом піонерських таборів
Захоплення дронами не повинно зменшувати проблему необхідності ракет далекого бою
Видавництву - субсидії, дітям - сертифікати на книжки
Зрадник, який скоригував ракетний удар на Яворівський полігон, отримав 15 років тюрми
Міненерго роздумує, яким зробити тариф - щоб населення було в змозі платити
Всі новини
Природа / Київ

Гадюка зі Львівщини приїхала до Києва під капотом машини

23:46, 29 травень 2024
5
Версія для друку

 

Водій, який приїхав до Києва зі Львова, під капотом своєї машини знайшов... гадюку, яка скрутилася клубочком на теплому місці.

Незважаючи на деякий переляк, чоловік не став вбивати змію, а викликав команду допомоги тваринам. Спеціалісти приїхали і дістали з машини не дуже велику змійку. Весь процес зафільмували і виклали в Інстаграм. Відбувався процес дуже спокійно, у присутності деякої кількості глядачів. Змія не дуже прочалася - видно, ще не могла відійти від довгої подорожі у моторі автомобіля, адже проїхати кількасот кілометрів - не жарт.

Команда  допомоги тварин вивезла гадюку у безпечне місце за містом, там її і випустили. Трохит повагавшись, гадюка неспішно уповзла у трави.

Спеціаліст просять: не вбивайте гадюк - цих плазунів не так багато в нашій екосистемі. Ця тварина нападає тільки тоді, коли їй загрожує небезпека. Отже водій авто, де "мандрувала" змія, вчинив правильно. А  До речі, в Україні є лише  два види отруйних змій – це степова та звичайна гадюки. Однак їхня отрута не становить смертельної загрози для здорової дорослої людини.

InfoKava


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще