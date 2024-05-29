Гадюка зі Львівщини приїхала до Києва під капотом машини

Водій, який приїхав до Києва зі Львова, під капотом своєї машини знайшов... гадюку, яка скрутилася клубочком на теплому місці.

Незважаючи на деякий переляк, чоловік не став вбивати змію, а викликав команду допомоги тваринам. Спеціалісти приїхали і дістали з машини не дуже велику змійку. Весь процес зафільмували і виклали в Інстаграм. Відбувався процес дуже спокійно, у присутності деякої кількості глядачів. Змія не дуже прочалася - видно, ще не могла відійти від довгої подорожі у моторі автомобіля, адже проїхати кількасот кілометрів - не жарт.

Команда допомоги тварин вивезла гадюку у безпечне місце за містом, там її і випустили. Трохит повагавшись, гадюка неспішно уповзла у трави.

Спеціаліст просять: не вбивайте гадюк - цих плазунів не так багато в нашій екосистемі. Ця тварина нападає тільки тоді, коли їй загрожує небезпека. Отже водій авто, де "мандрувала" змія, вчинив правильно. А До речі, в Україні є лише два види отруйних змій – це степова та звичайна гадюки. Однак їхня отрута не становить смертельної загрози для здорової дорослої людини.

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