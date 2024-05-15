У прем'єра Словаччини Фіцо стріляв 71-річний письменник, який сам пережив замах

У середу в місті Гандлова у Словаччині скоєно замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Поліція одразу затримала нападника. Ним виявився 71-річний J.C. (Ю. Ч.) з міста Левіце, пише словацьке видання Aktuality.

Aktuality.sk зв'язалося з сином підозрюваного. Він був шокований ситуацією та підтвердив, що у батька була зареєстрована зброя.

"Я абсолютно не знаю, який батько мав намір, що він планував, чому це сталося", – сказав сином підозрюваного. Він уточнив, що його батько не голосував за партію прем'єра.

Також син ймовірного нападника зазначив, що його батько не згадував про напад або вбивство політика. Він також заперечив, що 71-річний чоловік був психічно хворим.

Згідно з інформацією телеканалу JOJ 24, йде мова про Юрая Чинтулу, який народився в 1953 році. Він є одним із засновників Літературного клубу DÚHA у 2005 році. До 2016 року він був головою Літературного клубу та написав три поетичні збірки. З 2015 року є членом Товариства словацьких письменників.

У 2016 році він працював у приватній охоронній службі. Тоді він сам став жертвою нападу в торговому центрі. Також чоловік був одним із засновників руху «Проти насильства».

Раніше повідомлялося, що напад на Фіцо стався під час виїзного засідання уряду. Прем'єра госпіталізували до лікарні, а нападника затримано. Стрілянина сталась перед Будинком культури у Гандлові, де відбувалося засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей. За словами свідків, які були на місці події, Фіцо підійшов до людей, аби привітатись із ними, і саме тоді пролунали кілька пострілів, після чого він впав на землю. За даними словацьких ЗМІ прем'єра Словаччини поранили в груди, живіт та кінцівки.

Стан політика важкий. Але, за повідомленнями словацьких ЗМІЮ прем'єру зробили операцію, і він, начебто навіть спілкувався з лікарями і оточенням. А російські пропагандисти вже поспішили зв'язати цей випадок з Україною, нагадавши, що Фіцо - " друг Росії"..

Світові лідери різко засудили замах на прем'єра Словаччини.

Джерело: ZN,UA