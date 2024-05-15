Укрзалізниця оновила сайт компанії - що з'явиться нового

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. Про це повідомила пресслужба компанії.
За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.
Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.
Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд
- купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")
- повернення квитків на міжнародні рейси
- покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)
- придбання квитків у жіночі купе
- придбання квитків зі знижкою для студентів
- можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay
- можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)
- доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.
Нагадаємо, що пасажирам потягу Чоп - Прага загрожують штрафи до 5000 євро. Українські пасажири не дотримуються правил ввезення товарів до Шенгенської зони.
Джерело: Кореспондент