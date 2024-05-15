Укрзалізниця оновила сайт компанії - що з'явиться нового

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.



"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис", - зазначив він.



Новий сайт Укрзалізниці запущено у бета-режимі. Перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово.



Для зручності користувачів новий сайт має, зокрема, такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд

купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")

повернення квитків на міжнародні рейси

⁠покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)

придбання квитків у жіночі купе

⁠придбання квитків зі знижкою для студентів

⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay

⁠можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності Залізні друзі для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)

доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.

Нагадаємо, що пасажирам потягу Чоп - Прага загрожують штрафи до 5000 євро. Українські пасажири не дотримуються правил ввезення товарів до Шенгенської зони.

Джерело: Кореспондент