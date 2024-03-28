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Укрзалізниця повідомила про запуск міжнародного сполучення Прага-Чоп

23:49, 28 бер 2024
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Від  28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп. Останній своєю чергою вже став повноцінним хабом у сполученні Україна – ЄС.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Поїзд Прага – Чоп здійснив свій перший рейс.

Спеціально під запуск нового міжнародного сполучення Укрзалізниця призначила і новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці – Чоп – Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки буковинських та закарпатських пасажирів.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника RegioJet. У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки.

Запуск сполучення реалізовано у співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet, який також є оператором поїзда Прага – Перемишль, що забезпечує пересадки на поїзди до України через станцію Перемишль.

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа – о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги – о 05:57.

Прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні – у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів.


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