"Дніпрогес" після російських атак: підраховуються збитки і нанесення шкоди екології

Збитки довкіллю від атаки російських військ на Дніпровську ГЕС у Запоріжжі оцінюють орієнтовно в 140 млн грн, але обстеження триває, і надалі ця цифра зросте. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Збиток навколишньому середовищу від влучання ворожих ракет у ДніпроГЕС зараз розрахований у 140 млн грн. Збитки довкіллю - це не лише руйнування, забруднення води, а також вибухи, горіння, що має великий вплив на екосистему. Ця цифра може змінитися, але лише в бік збільшення", - пояснив міністр.

Стрілець додав, що Держекоінспекція та Держводагентство здійснюють посилений моніторинг стану води біля ДніпроГЕС і нижче за течією і вживають усіх заходів щодо ліквідації наслідків атаки.

Міністр також стверджує, що забруднена нафтопродуктами вода не потрапила в точку відбору її для населення, і висловив упевненість, що пошкодження ДніпроГЕСу не зашкодять пропуску весняної повені.

"Я впевнений у тому, що всі спрацюють злагоджено і синхронно, як і минулого року", - сказав Стрілець.

Посадовець зазначив, що з початку повномасштабної війни Держекоінспекція вже зафіксувала понад 4 тис. злочинів РФ проти довкілля, а обсяг відходів руйнування досяг 600 тис. тонн.

Нагадаємо, 22 березня росіяни атакували ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі. Укргідроенерго повідомляло про прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2.Пізніше стало відомо, що у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція перебуває в критичному стані, її відновлення займе кілька років.

Джерело: Кореспондент