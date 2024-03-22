Росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергетичний сектор України

Росіяни здійснюють наймасштабнішу за останній час атаку на український енергетичний сектор, яка має на меті спричинення масштабного збою в енергосистемі країни, що призведе до відключення електроенергії та пошкодження об'єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії в різних регіонах.



Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС, підкреслив міністр.

Він поінформував, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Великі проблеми є, зокрема, з Дніпрогесом. Це третя спроба знищення легендарної ГЕС: дві перші зробили нацисти і радянські енкаведешники під час Другої світової.Дніпрогес,рано чи пізно, відновимо, а от рашистським покидькам прощення не буде. Крім пошкодження, на дамбі загинули люди, які їхали міським транспортом на роботу.