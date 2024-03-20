В Україні перейменували ще низку населених пунктів

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати ряд населених пунктів.

Зокрема, вирішено змінити назву адміністративного центру Червоноградського району Львівської області - міста Червоноград - на Шептицький, на честь митрополита Андрія Шептицького. Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

"Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький!", - зазначив він.

Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада.

Також комітет пропонує дерусифікувати ще чотири міста і 104 села і селища. Так, Павлоград (Дніпропетровщина) отримає назву Матвіїв; Южне (Одещина) - Порт-Аненталь; Синельникове (Дніпропетровщина) - Ріднопілля; Бровари (Київщина) - Броварі.

Нагадаємо, Повітрофлотський проспект у Києві перейменували на просп. Повітряних сил України.

Джерело: Кореспондент