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Місто / Влада

В Україні перейменували ще низку населених пунктів

22:30, 20 бер 2024
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  ухвалив рішення перейменувати ряд населених пунктів.

 Зокрема, вирішено змінити назву адміністративного центру Червоноградського району Львівської області - міста Червоноград - на Шептицький, на честь митрополита Андрія Шептицького. Про це повідомив народний депутат Роман Лозинський.

"Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький!", - зазначив він.

Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада.

Також комітет пропонує дерусифікувати ще чотири міста і 104 села і селища. Так, Павлоград (Дніпропетровщина) отримає назву Матвіїв; Южне (Одещина) - Порт-Аненталь; Синельникове (Дніпропетровщина) - Ріднопілля; Бровари (Київщина) - Броварі.

Нагадаємо, Повітрофлотський проспект у Києві перейменували на просп. Повітряних сил України.

Джерело: Кореспондент


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