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Суспільство / Освіта

ВНЗ Харкова, Львова та Києва об'єднали

22:29, 13 лют 2024
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Деякі вищі навчальні заклади Львова, Києва та Харкова об'єднали.

Інститут фізичної оптики імені О. ГВлоха тепер входить до Львівського національного університету імені Івана Франка;

- Науково-дослідний інститут українознавства — до КНУ імені Тараса Шевченка;

- Українська інженерно-педагогічну академія стала частиною ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

Глава Міносвіти Оксен Лісовий каже, що це — модернізація мережі ЗВО та наукових установ:

Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу.

Джерело: NV


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