ВНЗ Харкова, Львова та Києва об'єднали

Деякі вищі навчальні заклади Львова, Києва та Харкова об'єднали.
Інститут фізичної оптики імені О. ГВлоха тепер входить до Львівського національного університету імені Івана Франка;
- Науково-дослідний інститут українознавства — до КНУ імені Тараса Шевченка;
- Українська інженерно-педагогічну академія стала частиною ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Глава Міносвіти Оксен Лісовий каже, що це — модернізація мережі ЗВО та наукових установ:
Таке об’єднання дасть можливість інститутам отримати більше ресурсів для розвитку наукового потенціалу.
Джерело: NV